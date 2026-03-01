Nach Angriffen im Nahen Osten sind die Einsatzkräfte in Berlin wachsam. Was die Innenverwaltung und die Polizei sagen.

„Angesichts der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten beobachten wir die Lage sehr genau und stehen in engem Austausch mit den zuständigen Sicherheitsbehörden", schreibt die Berliner Polizei auf X. (Symbolbild)

Berlin - Die Berliner Innenverwaltung schätzt die Gefahrenlage in der Hauptstadt als unverändert hoch ein - auch nach Beginn des Kriegs gegen den Iran. „Wir sprechen hier von einer unverändert abstrakt hohen Gefährdungslage“, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Inneres und Sport.

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen koordinierte Raketenangriffe gegen Ziele im Iran gestartet. Teheran griff im Gegenzug mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion an. Die israelische Armee teilte mit, Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet zu haben.

„Angesichts der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten beobachten wir die Lage sehr genau und stehen in engem Austausch mit den zuständigen Sicherheitsbehörden“, schrieb die Berliner Polizei am Samstag auf X. „Für Berlin besteht nach derzeitigem Stand keine akute Gefährdung.“ Die Polizei sei präsent, wachsam und vorbereitet. „Wir schützen nach wie vor besonders sensible Einrichtungen“, hieß es weiter. Dafür seien vorsorglich weitere Einsatzkräfte mobilisiert worden.