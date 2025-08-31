Am frühen Sonntagmorgen brennt eine Flagge Israels ab, die an der Fassade der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin angebracht war. Ein Wachmann alarmiert die Polizei.

Berlin - Einer oder mehrere Unbekannte haben eine Flagge des Staates Israel in Berlin-Tiergarten angezündet. Die Flagge war an der Fassade der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Tiergartenstraße befestigt und am frühen Sonntagmorgen abgebrannt, wie die Polizei mitteilte. Ein Sicherheitsmitarbeiter alarmierte die Beamten demnach um 5.30 Uhr. Bei seinem vorherigen Rundgang sei die Flagge noch unversehrt gewesen. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen eines möglichen politischen Motivs.