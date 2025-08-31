Die Magdeburger U 23 muss die größte Stärke einer Spitzenmannschaft der Liga neidlos anerkennen: Erfurt kann umschalten - schnell und erbarmungslos.

Trainer Pascal Ibold und Timo Birk (l.) mussten sich bei einem Spitzenteam der Regionalliga Nordost geschlagen geben.

Erfurt/Magdeburg - Petrik Sander griff sofort zum Notizblock, Pascal Ibold kaute seinen Kaugummi von Zahn zu Zahn: Beide FCM-Trainer riss dieser Treffer in der 51. Minute zwar nicht von ihrer Bank, zu ernüchternd war der Auftritt ihrer Mannschaft in der ersten Halbzeit. Aber es glänzte plötzlich ein Hoffnungsschwimmer über dem Rasen im Erfurter Steigerwaldstadion, dort also, wo sich eine Einschätzung Ibolds zu diesem Zeitpunkt längst bestätigt hatte. Denn wie hatte der 35-Jährige im Vorfeld der Partie in der Fußball-Regionalliga Nordost beim FC Rot-Weiß doch erklärt: „Erfurt ist für mich die umschaltstärkste Mannschaft der Liga.“ Ja, das ist sie.