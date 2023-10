Erfurt - Im Kampf um Steuer- und Finanzexperten setzt das Thüringer Finanzministerium auf mehr Beförderungen. Jeder zehnte Thüringer Finanzbeamte wird zum Stichtag 1. Oktober 2023 befördert, wie das Finanzministerium in Erfurt am Montag mitteilte. Das betreffe fast 300 Menschen in den Finanzämtern, dem Finanzministerium oder im Landesrechenzentrum. Ziel sei, langfristig Finanz- und Steuerexperten in der Verwaltung zu halten.

„Ich habe die Beförderungsquote in diesem Jahr deutlich erhöht“, erklärte Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Insbesondere betreffe das Beschäftigte in den sogenannten Eingangsämtern, also dem untersten Amt in einer Laufbahn. In den Vorjahren habe die Beförderungsquote bei um die fünf Prozent gelegen, hieß es aus dem Ministerium.