Das Unternehmen Carl Zeiss prägt seit dem 19. Jahrhundert die Stadt Jena. Das soll so bleiben: Derzeit wird kräftig in einen neuen Unternehmenssitz investiert.

Jena - Der Konzern Carl Zeiss stärkt seinen Gründungsstandort Jena. Ein neuer Firmensitz soll wie geplant Ende kommenden Jahres fertiggestellt werden, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage in Jena. In das Projekt fließe rund eine halbe Milliarde Euro. Der Rohbau sei bereits fertig.

Der Umzug der verschiedenen Zeiss-Firmen in den Neubau – darunter die börsennotierte Carl Zeiss Meditec AG – solle Anfang 2027 beginnen. Für den Gebäudekomplex in der Thüringer Universitätsstadt sollte am späten Dienstagnachmittag Richtfest gefeiert werden.

Das Unternehmen Zeiss hat seine Wurzeln in Jena. Der Mechaniker Carl Zeiss hatte es im 19. Jahrhundert in der Thüringer Stadt gegründet.

Großer Industriearbeitgeber in Thüringen

Nach Unternehmensangaben beschäftigt Zeiss in seinen Jenaer Tochterfirmen derzeit fast 3.500 Mitarbeiter. Die Optik- und Elektronikgruppe gehört damit zu den größten Industriearbeitgebern in Thüringen. Hauptsitz des Zeiss-Konzerns ist Oberkochen in Baden-Württemberg.

Der neue Firmenkomplex gehört nach Unternehmensangaben zu den derzeit größten Investitionsprojekten innerhalb des Konzerns. Der Neubau solle rund 118.000 Quadratmeter Nutzfläche bieten. Er entsteht derzeit auf einem Areal, das der Glashersteller Schott nicht mehr benötigte. Die Schott AG mit dem Jenaer Glaswerk gehört wie das Optik-Unternehmen zur Carl-Zeiss-Stiftung mit Doppelsitz in Heidenheim und Jena. Die Thüringer Stadt ist innerhalb des Konzerns der zweitgrößte Zeiss-Standort neben dem Konzernsitz in Baden-Württemberg.