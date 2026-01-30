Das „Galaxsea“ in Jena ist in die Jahre gekommen. Eine umfangreiche Modernisierung des Freizeitbades beginnt im Juni und soll etwa eineinhalb Jahre dauern.

Jena - Rund 25 Jahre nach der Eröffnung wird das Freizeitbad „Galaxsea“ in Jena einer umfassenden Sanierung unterzogen. Im Mittelpunkt stehen die Modernisierung von Energie- und Gebäudetechnik sowie der Lüftungs- und Wasseranlagen, wie die Stadtwerke Jena, die das Bad betreiben, mitteilten. Es gehe um eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs, um die Betriebskosten langfristig stabil zu halten.

Auch die Barrierefreiheit soll demnach verbessert werden. Zudem soll es neue Angebote wie eine Indoor-Erlebniswelt für Kinder, ein Wasserspielplatz und ein Sprungcenter geben. Das Investitionsvolumen wurde auf rund 24,4 Millionen Euro beziffert.

Die Bauarbeiten sollen Anfang Juni starten und voraussichtlich Ende 2027 beendet sein. In dieser Zeit wird das Bad im Stadtteil Winzerla komplett geschlossen. Das „Galaxsea“, zu dem auch ein großer Sauna- und Wellnessbereich gehört, wurde im vergangenen Jahr von rund 253.000 Menschen besucht.