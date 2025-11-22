Die Fußballerinnen aus Jena bleiben weiter sieglos. In Freiburg ist die Chance zur Führung da, doch die Gastgeberinnen sind effizienter. So reicht es einmal mehr nicht für die Thüringerinnen.

Freiburg (dpa) – Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena bleiben sieglos in der Bundesliga. Beim SC Freiburg unterlagen die Thüringerinnen mit 0:3 (0:1). Luca Birkholz (7. Minute) brachte die Breisgauerinnen in Führung, ehe Selina Vobian (69.) und Aurelie Csillag (85.) erhöhten. Freiburg klettert vorerst auf Platz vier in der Bundesliga-Tabelle, Jena bleibt Vorletzter.

Beim heimstarken Tabellensiebten, der zuletzt daheim zwölf Punkte aus fünf Spielen holte, hatten die weiter sieglosen Gäste einen guten Start. Rieke Tietz (3.) antizipierte gut und lief in einen Rückpass der Freiburger Abwehr. Doch freistehend brachte sie den Ball nicht an SCF-Keeperin Laura Benkarth vorbei.

Besser machte es Freiburg. Gleich die erste Chance nutzte Birkholz zur Führung (7.). Nach starker Vorarbeit von Maj Schneider brauchte die ehemalige FCC-Spielerin nur den Fuß aus Nahdistanz für ihren fünften Saisontreffer dranhalten. Das 2:0 war fast eine Kopie des ersten Treffers: auf der linken Seite setzte sich die eingewechselte Csillag durch und passte genau in die Mitte, wo Vobian (69.) einen Schritt schneller war und aus vier Metern einschoss. Dann markierte Csillag (85.) mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze den Endstand selbst.