Zyklon „Fina“ sorgt in Nordaustralien für Orkane und Sturzregen. In Darwin stürzt ein Krankenhausdach teilweise ein. Wie schlimm wird das Unwetter diesmal für die Stadt?

Darwin - Zyklon „Fina“ ist vor der Küste Nordaustraliens zu einem Wirbelsturm der gefährlichen Kategorie 3 angeschwollen. Nach Angaben des Wetterdienstes befindet sich der tropische Wirbelsturm rund 50 Kilometer nordwestlich von Darwin und verursacht orkanartige Winde und starke Regenfälle über dem Gebiet der Stadt. Diese Winde könnten sich in den nächsten Stunden demnach weiter verstärken.

In Darwin, der Hauptstadt des australischen Bundesterritoriums Northern Territory, war das Unwetter bereits deutlich zu spüren. Laut dem Sender ABC News stürzte das Dach des Royal Darwin Krankenhauses teilweise ein, was den Betrieb im Operationszentrum und der Intensivstation der größten Klinik der Region beeinträchtigte.

Australiens Katastrophenschutzministerin Kristy McBain hatte zuvor die Bevölkerung aufgerufen, sich auf den durchziehenden Sturm gut vorzubereiten. Die Menschen sollten der eigenen Sicherheit Priorität einräumen, indem sie Anweisungen der Behörden folgten und Gefahren vermieden - etwa durch herumfliegende Trümmerteile, losgerissene Stromkabel oder Überflutungen.

Laut den Behörden war mit Stromausfällen während des Sturms zu rechnen. Auch könnten umstürzende Bäume weitreichende Schäden verursachen. Der sicherste Ort sei gerade das eigene Zuhause, zitierte der Sender ABC News Rettungskräfte.

Erfahrung mit zerstörerischen Zyklonen in Darwin

Zyklone gehen mit schweren Regenfällen und heftigen Sturmböen einher, das birgt die Gefahr von Schäden und Überschwemmungen.

Der Wetterdienst ging davon aus, dass der „sehr zerstörerische Kern“ des Sturms wahrscheinlich gerade so nördlich von Darwin in der Nacht zum Sonntag vorbeiziehen dürfte. Die Unwetterlage sollte dann noch bis in den Montag hinein anhalten, bis „Fina“ in die Timorsee ziehe, um sich nahe der Küste der nördlichen Region Kimberley abzuschwächen.

Zuletzt hatte 2018 ein schwerer Zyklon die abgelegene Region um Darwin getroffen: „Marcus“ brachte Bäume zum Umstürzen und sorgte für Stromausfälle in Zehntausenden Häusern. Am 24. und 25. Dezember 1974 hatte der Zyklon „Tracy“ Darwin fast komplett verwüstet. Der Sturm erreichte die Kategorie 4 auf der fünfstufigen Skala.