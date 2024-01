Joachim-Ringelnatz-Museum in Cuxhaven erhält Museumspreis

Cuxhaven/Hannover (dpa/lni) - Das Joachim-Ringelnatz-Museum in Cuxhaven erhält den Museumspreis 2024 des hbs kulturfonds der niedersächsischen Sparkassenstiftung. Die Verleihung des mit 15.000 Euro dotierten Preises ist für den 24. Mai geplant, wie die Stiftung am Freitag mitteilte.

„Das Ringelnatz-Museum zeigt als Spezialmuseum eine einzigartige Sammlung“, sagte Stiftungsdirektor Johannes Janssen. Die Verleihung sei ein Signal, um die positive Weiterentwicklung des Museums zu befördern. Die Auszeichnung sei „eine wunderbare Anerkennung der jahrzehntelangen Arbeit“ sagte Erika Fischer, Vorsitzende der Joachim-Ringelnatz-Stiftung.

Den Angaben zufolge wird das Gesamtwerk von Joachim Ringelnatz seit 2002 in dem Museum in Cuxhaven präsentiert. Der Schriftsteller war während des Ersten Weltkrieges in Cuxhaven stationiert. Der Museumspreis des hbs kulturfonds wird alle zwei Jahre vergeben. 2022 erhielt das Forum Gesseler Goldhort im Kreismuseum Syke die Auszeichnung.