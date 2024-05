Autos halten und fahren vor der Synagoge an der Brunnenstraße in Berlin.

Berlin - Bei einem mutmaßlich antisemitischen Vorfall hat ein Unbekannter in Berlin einen jüdischen Mann angegriffen. Der 54-Jährige sei unverständlich beleidigt worden, es seien die Worte „Free Palestine“ gefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Unbekannte habe den Mann dann zu Boden geschubst und ihn mit einem E-Scooter an der Hand verletzt.

Der jüdische Mann sei als Jude erkennbar gewesen - unter seinem T-Shirt habe ein Gebetsmantel hervorgeschaut. Der Vorfall sei am Freitagnachmittag in der Brunnenstraße geschehen - in der Nähe gibt es zwei Synagogen. Nun ermittelt der Staatsschutz.