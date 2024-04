Dresden - Die „Jugend debattiert“-Landessieger kommen in diesem Jahr aus Coswig (Landkreis Meißen) und dem Vogtland. Für die Klassenstufen acht bis zehn gewann Anna Weiße vom Gymnasium Coswig, wie das sächsische Kultusministerium am Samstag mitteilte. Platz zwei ging an Greta Kirstan vom Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium in Dresden. Beide argumentierten zu der Streitfrage: „Soll in Sachsen auf die Ausrichtung von Veranstaltungen rund um Karl May verzichtet werden?“ Die Preisverleihung fand am Freitag statt.

In den Klassenstufen elf bis zwölf setzte sich Lea Seidel vom Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz im Vogtland durch. Sie debattierte über die Frage, ob die sächsische Staatsregierung ihre Kommunikation über soziale Netzwerke wie X oder TikTok einstellen soll. Mo Klinger von der Schule am Palmengarten in Leipzig holte den zweiten Platz.

Als Auszeichnung für diesen Erfolg erhalten die Erst- und Zweitplatzierten, gemeinsam mit den Siegerinnen und Siegern der anderen Bundesländer, ein professionelles, fünftägiges Intensiv-Rhetorik-Training, das sie auf das Bundesfinale vorbereitet. Mit “Jugend debattiert„ wollen die beteiligten Stiftungen Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen jeder Art ermutigen, durch das Debattieren ihre sprachliche, politische und persönliche Bildung zu verbessern.