Mühlenbecker Land - Mehrere Jugendliche sind am Samstag im Mühlenbecker Land (Landkreis Oberhavel) an einem Unfall beteiligt gewesen. Sie flohen mit einem Auto vor einer Polizeikontrolle und fuhren dabei gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Aus dem Mietauto „sprangen fünf augenscheinlich unverletzte Jugendliche, welche sofort zu Fuß in ein Waldgebiet rannten“. Die Polizei versuchte, die Unfallteilnehmer zu fassen. Die Jugendlichen konnten jedoch nach Polizeiangaben entkommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht.