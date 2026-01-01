Mitten im Silvestertrubel passiert im Landkreis Vechta ein tragischer Unfall. Ein fünf Jahre alter Junge kommt dabei ums Leben. Die Polizei muss gegen Schaulustige vorgehen.

Lohne - Ein fünf Jahre alter Junge ist an Neujahr kurz nach Mitternacht im Landkreis Vechta von einem Auto erfasst worden und wenig später gestorben. Das Kind lief nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in Lohne von einem Gehweg auf die Straße, teilte die Polizei mit. Ein dort fahrender 47-Jähriger erfasste den Jungen mit seinem Wagen.

Das Kind wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo es wenige Stunden später starb. Während des Einsatzes versammelten sich Schaulustige an der Straße. Gegen einen 21-Jährigen und einen 17-Jährigen wurden laut Polizei Strafverfahren eingeleitet, weil sie Bilder von der Unfallstelle und den Rettungsmaßnahmen gemacht haben sollen.