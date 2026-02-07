Görlitz - Bundespolizisten sind bei einer Kontrolle in Görlitz von sechs jungen Männern angegriffen worden. Einer habe dabei einen Schlagstock gegen die Beamten gerichtet, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Die Polizisten hätten den Angriff in der Nacht nur unter Einsatz von Pfefferspray beenden können. Beamte aus dem Görlitzer Polizeirevier eilten zu Hilfe und nahmen eine Anzeige auf. Die Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren seien alkoholisiert gewesen, hieß es. Bei ihrer Durchsuchung sei auch ein Elektroschocker gefunden worden.