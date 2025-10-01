Bodenfrost in der Nacht und Sonnenschein am Tag: Der Herbst hat Einzug nach Berlin und Brandenburg gehalten. Nun heißt es, die gebotenen Sonnenstunden zu genießen - und sich warm anzuziehen.

Morgendlicher Nebel steigt über der Hauptstadtregion auf und löst sich im Verlauf des Tages, bis er in der nächsten Nacht zurückkehrt. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Das freundliche Herbstwetter in Berlin und Brandenburg bleibt in den nächsten Tagen unverändert. Dabei gibt es auch eine gute Portion Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die nächtlichen Temperaturen bleiben hingegen frostig bei bis zu minus 3 Grad.

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Nur in der Südhälfte Brandenburgs dominieren dichtere Wolken. Bei maximal 13 bis 16 Grad ist es trocken. In der Nacht zu Donnerstag bilden sich örtliche Nebelfelder mit Sichtweiten bis unter 150 Meter.

Auch zum Ende der Arbeitswoche bleiben die Aussichten im Vergleich der letzten Tage konstant: Morgendlicher Nebel und Bodenfrost weichen am Tag milden Werten bis maximal 17 Grad. Der zumeist klare Himmel wird bisweilen durch einzelne Wolken getrübt. Regen ist laut DWD nicht in Aussicht.