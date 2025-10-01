Norddeutschland kann sich in den kommenden Tagen noch über viel Sonne und ruhiges Herbstwetter freuen. Ab Freitagabend kündigen sich jedoch Regen und stürmische Böen an den Küsten an.

Das Wetter in Norddeutschland bleibt zunächst freundlich, ab Freitag wird es stürmischer und kühler. (Symbolbild)

Hamburg/Kiel/Hannover/Bremen/Schwerin - Der Herbst zeigt sich im Norden zunächst weiterhin von seiner schönen Seite: Sonne, ruhiges Wetter und milde Temperaturen prägen die kommenden Tage in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen. Zum Wochenende prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen markanten Wetterumschwung mit Regen und Sturm.

Am Mittwoch bleibt es überwiegend sonnig. Einzelne Quellwolken können sich im Tagesverlauf bilden. Mit Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad ist es für die Jahreszeit mild, an den Küsten allerdings etwas frischer. In Mecklenburg-Vorpommern wird es am Abend örtlich wolkiger, dort sind an der Ostsee vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen.

In den Nächten wird es spürbar kühler: Während an der See die Temperaturen bei 9 bis 12 Grad verharren, kühlt es im Binnenland vielerorts auf 5 bis 1 Grad ab.

Im Küstenumfeld zeitweise dichtere Wolken

Der Donnerstag bringt erneut viel Sonne, auch wenn sich im Küstenumfeld zeitweise dichtere Wolken zeigen können. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen.

Ab Freitag kündigt sich ein Wetterumschwung an. Während der Tag freundlich beginnen soll, ziehen am Nachmittag von Westen her dichte Wolken auf. In Mecklenburg-Vorpommern und in Niedersachsen können Schauer aufziehen, an der Nordseeküste drohen stürmische Böen.