Der Winter ist in Berlin und Brandenburg auch zum Start in die neue Woche noch nicht vorbei. Zu Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt gesellt sich stellenweise auch Schnee.

Berlin/Potsdam - Der Schnee kommt zum Wochenstart in Berlin und Brandenburg stellenweise wieder zurück. Am Morgen zieht dieser laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Südwesten auf und verlagert sich im Laufe des Tages in den Nordosten. Es wird mit Unterbrechungen von einem bis drei Zentimetern Neuschnee ausgegangen.

Neben dem Schnee herrscht am Morgen stellenweise bei Temperaturen zwischen minus 4 und minus 8 Grad auch mäßiger Frost. Im Tagesverlauf steigen die Werte auf minus 1 Grad an, in Berlin auf bis zu minus 2.

Für die Nacht zum Dienstag kann es laut DWD stellenweise auch wieder zu Glätte kommen. Grund dafür ist zeitweise Schneefall oder im Südwesten auch kurzzeitig gefrierender Schneeregen. Die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 5 Grad.

Kalte Nächte in den kommenden Tagen

Am Dienstag zeigt sich das Wetter von einer ähnlichen Seite. Schneefall und vereinzelt gefrierender Schneeregen sorgen erneut für etwas Glätte. Die Temperaturen steigen jedoch knapp über den Gefrierpunkt auf bis zu 3 Grad an, wie die Wetterexperten prognostizierten. In der Nacht sollen diese jedoch wieder auf bis zu minus 3 Grad sinken.

Auch am Mittwoch wird vom DWD zeitweise Schneefall erwartet. Die Höchstwerte steigen auf etwa 2 Grad an. Es wird zudem mit vielen Wolken gerechnet. Die Nacht zum Donnerstag bleibt dann aber meist niederschlagsfrei, bei Tiefstwerten von bis zu minus 7 Grad.