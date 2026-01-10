Potsdam - Nach Sturmtief „Elli“ bleiben die Temperaturen auch am Wochenende in Berlin und Brandenburg im Minusbereich. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die heutigen Höchstwerte bei minus 7 bis minus 3 Grad. Demnach kann es vereinzelt zu Schneeschauern kommen. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen auf Tiefstwerte von minus 6 bis minus 11 Grad.

Am Sonntag rechnet der DWD zunächst mit viel Sonnenschein, ab Mittag sei jedoch regional Hochnebel zu erwarten. Die Höchstwerte steigen auf minus 5 bis minus 1 Grad. In der Nacht zu Montag fallen die Temperaturen laut Prognose des DWD dann sogar auf minus 9 bis minus 14 Grad. Am Montag soll es dann bei minus 3 bis minus 1 Grad stark bewölkt sein.