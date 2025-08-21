Ein mittelständisches Unternehmen in Ostsachsen hat sich auf das Recycling von Fahrrad-Akkus spezialisiert. Der Freistaat unterstützt ein neues Reparaturzentrum.

Kamenz - Der Freistaat Sachsen fördert den Aufbau eines Reparatur- und Recyclingzentrums für Fahrrad-Akkus im ostsächsischen Kamenz. Das Vorhaben des Unternehmens Liofit werde mit 1,38 Millionen aus dem europäischen Fonds für Regionalentwicklung unterstützt, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die gesamte Investition liege bei 3 Millionen Euro. Kunden von Liofit seien sowohl Privatpersonen als auch Fahrradhändler und Akkuproduzenten. Das Recyclingcenter solle 2026 in Betrieb gehen.