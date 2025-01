Kammer: Zu wenige Tierärzte in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gibt es zwar deutlich mehr Tierärzte als vor zwei Jahrzehnten, im bundesweiten Vergleich sind es aber immer noch zu wenige. Laut der Tierärztekammer Sachsen-Anhalt waren zuletzt 575 praktisch tätige Tierärztinnen und Tierärzte erfasst, davon 321 niedergelassene und 254 angestellte. 2001 seien es noch knapp 450 gewesen. Das entspreche bis jetzt einem Zuwachs um 30 Prozent. Bundesweit habe das Plus aber bei 65 Prozent gelegen, so die Tierärztekammer.

Der Anteil der unter 40-Jährigen bei den Tierärzten mache bundesweit einen Anteil von 33 Prozent aus, in Sachsen-Anhalt aber nur 24 Prozent. „Offensichtlich ist es so, dass für eine tierärztliche Tätigkeit in Sachsen-Anhalt wir ein Attraktivitätsdefizit haben“, sagte der Präsident der Tierärztekammer Sachsen-Anhalt, Wolfgang Gaede. Die Gründe seien vielfältig.

Es fehlten nicht nur Tiermediziner, sondern auch tiermedizinische Fachangestellte, sagte Gaede. Für die Kammer komme es darauf an, möglichst frühzeitig interessierten Nachwuchs zu erreichen. So könne man die Breite der Einsatzmöglichkeiten vorstellen und ein realistisches Bild vermitteln. Hilfreich sei die vom Wirtschaftsministerium ins Leben gerufene Praktikumsprämie für freiwillige, mindestens einwöchige Schülerpraktika in den Schulferien.