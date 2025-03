Osterburg - Die ersten Karnevalsumzüge haben in Sachsen-Anhalt begonnen. Bevor am Sonntag und Montag die großen Umzüge etwa in Köthen und Halle stattfinden, zogen am Samstag bereits Karnevalsfreunde durch Osterburg, Derenburg und Gröbzig, wie Kommunen und Vereine mitteilten. Im Karneval Landesverband sind derzeit 185 Vereine mit rund 19.000 Mitgliedern organisiert.