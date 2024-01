Sangerhausen - Nach 14 Tagen ist der Katastrophenfall wegen des Hochwassers im Landkreis Mansfeld-Südharz am Freitagabend aufgehoben worden. Eine akute Gefahr sei nicht mehr gegeben, teilte der Landkreis am Abend mit. Die verbauten Sandsäcke blieben aber vorerst an Ort und Stelle. Auch mehrere gesperrte Straßen seien wieder freigegeben worden. Erfreut zeigte sich der Landkreis über die Beteiligung an einer Spendenaktion. Rund 30.000 Euro seien an Spenden bislang eingegangen.