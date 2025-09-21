Der katholische Gottesdienst am Erfurter Dom lief unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“. Was das Bistum damit verbindet und wie die Katholiken in diesem Jahr ihre Wallfahrt feierten.

Erfurt - In Erfurt sind Katholiken zu einem Wallfahrtsgottesdienst zusammengekommen. Die diesjährige Bistumswallfahrt stand unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“, wie das Bistum Erfurt mitteilte. Es erinnere daran, dass jeder Mensch auf einer Lebensreise sei. „Im übertragenen Sinn ist er zeitlebens ein Pilgernder“, hieß es. Begleitet wurde die Veranstaltung durch Chormusik.

Geplant war zudem ein Markt, auf dem sich katholische Gruppen, Initiativen und Verbände vorstellen sollten sowie Familienangebote und Veranstaltungen zu aktuellen Themen. Eine Ausstellung sollte sich mit der katholischen Kirche in der DDR befassen.