Erfurt - Ein Gottesdienst zu Fronleichnam bildet den Auftakt (10.00 Uhr) für den Katholikentag in Erfurt am Donnerstag. Erfurts Bischof Ulrich Neymeyr wird den Gottesdienst leiten. Das katholische Hochfest ist derweil anders als in einigen anderen Bundesländern kein gesetzlicher Feiertag in Thüringen - mit einer Ausnahme: dem Eichsfeld als katholischer Kernregion im überwiegend säkular geprägten Thüringen. An Fronleichnam, dem „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, zeigen Katholiken öffentlich ihren Glauben an die Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie.

Thematisch greift das Gläubigentreffen bereits am Donnerstag virulente Themen auf: Geplant sind Diskussionen und Podien etwa zu Reformbewegungen in der Kirche, Aufarbeitung des sexualisierten Missbrauchs in der Kirche und das Verhältnis von Antisemitismus und Kirche. Erwartet werden etwa der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und der Direktor der Gedenkstätten an den beiden früheren nationalsozialistischen Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner.

Der Katholikentag findet erstmals in Erfurt statt. Bis Sonntag werden 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.