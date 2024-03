Elbe-Parey - Eine außer Kontrolle geratene Kehrmaschine hat in Elbe-Parey (Landkreis Jerichower Land) großes Chaos angerichtet. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach kam der 54-jährige Fahrer am Dienstag im Ortsteil Derben aus ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug von der Hauptstraße ab. Die Kehrmaschine fuhr über den Gehweg, stieß gegen eine Hauswand und zwei Fahrzeuge, die in einer Grundstückseinfahrt geparkt waren. Einer der Wagen stieß gegen einen Zaun, wodurch ein drittes Auto zu Schaden kam. Die nicht beherrschbare Kehrmaschine stieß gegen einen weiteren Zaun eines Vorgartens und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An der Reinigungsmaschine entstand den Angaben nach Totalschaden.