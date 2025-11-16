Nach einer Vorführung am Amtsgericht Halle entkommt ein Verdächtiger. Seit Freitag ist der Mann auf der Flucht. Alle Suchmaßnahmen waren bislang erfolglos.

Halle - Zwei Tage nach der Flucht eines Mannes nach dessen richterlicher Vorführung am Amtsgericht Halle fehlt von ihm weiter jede Spur. Das sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Der Mann war am Donnerstagabend am Riebeckplatz in der Saalestadt vorläufig festgenommen und flüchtete zu Fuß am frühen Freitagnachmittag aus der polizeilichen Aufsicht im Außenbereich des Gerichtsgebäudes. Wie es dazu kommen konnte, befindet sich nach Polizeiangaben „in Klärung“.

Verdacht auf Angriff in Frankreich

Gegen den Mann liegt den Angaben zufolge eine Fahndungsausschreibung aus Frankreich aus dem Jahr 2020 vor. Er soll dort einen Mann angegriffen und verletzt haben. Am Amtsgericht Halle war eine Festhalteanordnung im Zuge der internationalen Rechtshilfe durch einen Richter erlassen worden.

Der Gesuchte ist Anfang 20, schlank und rund 1,75 Meter groß. Er hat schwarzes, lockiges Haar und trug in letzter Zeit einen Bart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Hose mit auffälligen Gesäßtaschen und einen weißen Pullover mit Kapuze. Die Polizei bittet um Hinweise.