Keine weiteren Evakuierungen: Gefahr noch nicht vorbei

Falkenberg - Der Waldbrand im Süden Brandenburgs macht nach Einschätzung des Landkreises keine weiteren Evakuierungen erforderlich. Das sagte der Leiter des Verwaltungsstabes im Kreis Elbe-Elster, Dirk Gebhard, laut Mitteilung am Dienstagnachmittag. „Aber die Gefahr ist noch nicht vorüber.“ Angekündigte Sturmböen von mehr als 60 Kilometern pro Stunde lösten die Sorge aus, dass das Brandgeschehen noch einmal an Dynamik gewinne.

Nach Angaben des Landkreises sind am Dienstag 480 Einsatzkräfte aus mehreren Landkreisen ausgerückt. 90 Fahrzeuge waren im Löscheinsatz. Die Bundeswehr löschte mit mehreren Hubschraubern aus der Luft.

Der Schwerpunkt der Löscharbeiten liegt in der Nähe des Gewerbegebietes Lönnewitz. Ein Panzer der Bundeswehr (Pionierpanzer „Dachs“) soll Schneisen in den Wald brechen, um die Brandausbreitung zu verhindern.

Mehrere hundert Bewohner mussten ihre Dörfer am Montag wegen des Waldbrandes verlassen. Viele von ihnen konnten am Dienstag nach Hause zurückkehren, da Evakuierungen aufgehoben wurden. Das Feuer kam teils nah an Wohnbebauung heran.