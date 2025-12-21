Stundenlang kämpfen Einsatzkräfte gegen ein Feuer im früheren Stasi-Gebäude in Leipzig. Unklar ist, was in Flammen geriet und ob die Gedenkstätte „Runde Ecke“ betroffen ist.

Leipzig - Im Keller des früheren Sitzes der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit im Leipziger Zentrum ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 18.00 Uhr die Feuerwehr zu dem Feuer im zweiten Untergeschoss des Gebäudekomplexes alarmiert. Die Löscharbeiten zogen sich bis etwa 1.00 Uhr nachts hin, da es immer wieder zu Rauchentwicklung kam.

Wovon der Brand ausging und was genau in Flammen stand, war zunächst unklar. Rauch breitete sich in mehreren Gebäudeteilen aus. Angaben zur Höhe des Schadens lagen zunächst nicht vor. In dem Komplex sind unter anderem die Gedenkstätte „Runde Ecke“ sowie das Schulmuseum untergebracht – ob und in welchem Ausmaß diese betroffen sind, war zunächst offen.