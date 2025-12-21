An Heiligabend bleibt es in Berlin und Brandenburg eher grau – weiße Weihnachten sind nicht in Sicht. Wer Schnee sucht, hat zum Fest anderswo in Deutschland etwas bessere Chancen.

Wer die Weihnachstage in Berlin und Brandenburg verbringt, muss zum Fest ohne Schnee auskommen. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Wann gibt es mal wieder weiße Weihnachten? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kann Schneefans in Berlin und Brandenburg für Heiligabend keine Hoffnung machen. Handschuhe und Schal sollten aber nicht fehlen, denn an Weihnachten kommt die Kälte zurück.

Am Mittwoch kann es laut DWD allenfalls etwas Schneegriesel geben, und das wohl nur im Süden Brandenburgs. Richtig weiß wird die Landschaft nicht: „Maximal überzuckert, wenn überhaupt“, sagte eine DWD-Meteorologin zur bisherigen Prognose.

Wer Weihnachten zu Reisen etwa in Richtung Alpen oder in den Breisgau (Baden-Württemberg) aufbricht, kann in höheren Lagen auch auf eine höhere Schnee-Wahrscheinlichkeit hoffen. Ein Blick zurück zeigt aber: „Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken“, sagte DWD-Experte Andreas Walter.

Kälte kommt zurück

Die bislang eher milden Temperaturen werden bis zum Heiligabend wieder winterlicher. „Westliche Winde drehen auf Ost, und damit wird es jeden Tag ein bisschen kälter“, sagte die Meteorologin. Am 24. Dezember erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen minus 1 und plus 1 Grad. Dabei werde das Wetter an Heiligabend einen „grauen Charakter“ haben.

Weihnachts-Spaziergang in der Sonne?

Lichtblicke gibt es aber an den Weihnachtsfeiertagen, und Spaziergänger dürften sich freuen. Denn laut DWD soll sich freundlicheres Wetter einstellen und die Sonne rauskommen.