In der Nacht dringt dichter Rauch aus dem Keller – drei Menschen werden von der Feuerwehr mit Brandschutzhauben gerettet, zwei werden verletzt.

Berlin - Ein Kellerbrand hat in der Nacht in Berlin-Mariendorf einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Kurz nach Mitternacht war im Westphalweg dichter Rauch in einem mehrstöckigen Wohnhaus gemeldet worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Hausaufgänge waren stark verraucht. Einsatzkräfte räumten das Gebäude gemeinsam mit der Polizei und retteten drei Menschen mit Brandschutzhauben.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge 22 Anwohnende vorübergehend betreut, zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen, konnten aber vor Ort bleiben. Das Feuer, das offenbar Gerümpel im Keller erfasst hatte, wurde vollständig gelöscht.