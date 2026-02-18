Seit Dezember wartet Union Berlin auf einen Sieg. Wie der Fußball-Bundesligist mit der Situation umgeht und was Aljoscha Kemlein von seinen Mitspielern fordert.

Berlin - Nach sieben Spielen ohne Sieg ist das Polster des 1. FC Union Berlin auf Relegationsplatz 16 auf sechs Punkte geschmolzen. Man habe zwar keine Angst, sagte Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein in einer Medienrunde. „Aber wir sind uns der Situation bewusst. Wir wissen auch, dass es wieder darum geht, Siege einzufahren, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen.“

Am Samstag (15.30 Uhr) empfangen die Köpenicker den Tabellensechsten Bayer Leverkusen. Die jetzige Situation sei noch komfortabel, befand Kemlein mit Blick auf die Tabelle. Noch liegen die Eisernen im engen Liga-Mittelfeld auf Platz zehn.

Dass viele Spieler dabei seien, die in der Vergangenheit mit Union schon gegen den Abstieg spielten, sei ein Vorteil. „Dieses Bewusstsein ist extrem da“, berichtete der 21-Jährige.

Gleichzeitig appellierte das Berliner Eigengewächs an die gesamte Mannschaft, noch mehr zu geben. Zuletzt habe der absolute Wille gefehlt - sowohl beim Verteidigen der Gegentore als auch in der Offensive. „Wenn man da ein, zwei Prozentpunkte weniger macht, reicht das in der Bundesliga nicht aus“, erklärte Kemlein.