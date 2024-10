Die Landtagswahl war für die Thüringer FDP ein Desaster. Sie landete bei 1,1 Prozent und flog aus dem Landtag. Ihr langjähriger Chef will nicht aufgeben.

Kemmerich tritt erneut für FDP-Vorsitz an

Thomas Kemmerich tritt wieder an. (Archivbild)

Erfurt - Thomas Kemmerich tritt bei der Vorstandswahl der Thüringer FDP erneut für den Parteivorsitz an. „Ich werde als Landesvorsitzender kandidieren“, sagte Kemmerich auf dpa-Anfrage in Erfurt. Der 59-Jährige hatte sich nach dem Desaster bei der Landtagswahl für die FDP Anfang September, bei der sie mit 1,1 Prozent der Stimmen aus dem Parlament flog, Bedenkzeit gegeben.

Kemmerich steht seit 2015 an der Spitze der Thüringer Liberalen. Seine Kandidatur bezeichnete er als „Angebot an die Partei, weiter Verantwortung zu tragen“.

Kemmerich für FDP-Austritt aus der Ampel-Koalition

Kemmerich ist auch innerhalb der FDP umstritten - auch wegen seiner Wahl mit Stimmen von CDU und vor allem AfD 2020 zum kurzzeitigen Thüringer Ministerpräsidenten. An diesem Wochenende will die FDP auf einem Parteitag in Ilmenau einen neuen Vorstand wählen.

Die FDP stehe erkennbar vor einer existenziellen Aufgabe, sagte Kemmerich. Er wolle dazu beitragen, dass sie sich stabilisiert, auch mit Blick auf die Bundestagswahl, zu deren Erfolg der Thüringer Landesverband einen Beitrag leisten wolle. Seiner Meinung nach wäre ein Austritt aus der Ampel-Koalition ein erster Schritt, damit die FDP in der Bundestagswahl bestehen könne, sagte Kemmerich.