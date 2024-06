Potsdam - Die rot-schwarz-grüne Koalition hat sich wenige Monate vor der Landtagswahl ein gutes Zeugnis ausgestellt. „Das Land steht heute deutlich stärker da als vor viereinhalb Jahren“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der Bilanz in Potsdam. „Wenn es auch keine Liebesheirat war, so war es doch eine sehr fruchtbare Zweckehe.“ Er nannte die Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla, die Sicherung der Ölversorgung in der Raffinerie PCK in Schwedt ohne russisches Öl nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, das Bahnwerk und die geplante Medizinische Universität in Cottbus als Beispiele. Seit 2019 habe es so viele Zukunftsprojekte wie in keiner Wahlperiode vorher gegeben.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) verwies auf mehr Polizeistellen, mehr Richter und Staatsanwälte, mehr Angebote für Bahnfahrer sowie weniger irreguläre Migration durch feste Kontrollen an der Grenze zu Polen. „Ich glaube, das haben wir das ziemlich gut gemacht“, sagte Stübgen. Er betonte aber auch: „Die Unterschiede bei uns sind relativ groß.“ CDU-Landeschef Jan Redmann hatte mehrfach deutlich gemacht, dass er sich nach der Wahl im September eine Regierung ohne Beteiligung der Grünen wünscht.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) nannte den Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest, die Corona-Verordnungen zum Schutz der Gesundheit, den Pakt für Pflege, neue Plätze in Gemeinschaftsunterkünften sowie Maßnahmen zum Klimaschutz als Leistungen der Koalition. „Wir haben uns immer wieder sehr gut zusammengerauft, gute Lösungen für dieses Land gefunden“, sagte Nonnemacher mit Blick auf Differenzen der drei Partner, die zuletzt gewachsen sind.