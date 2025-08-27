Mit der neuen Auszeichnung würdigt Sachsen eine Informatikerin, die mit ihrer Arbeit zur KI-Bilderkennung Maßstäbe gesetzt hat.

Dresden - Die KI-Forscherin Cordelia Schmid erhält den erstmals vergebenen Archimedes Science Award des Freistaats Sachsen und der TU Dresden. Ministerpräsident Michael Kretschmer wird der Forschungsdirektorin des französischen Institut de Recherche en Informatique et Automatique (Inria) die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung am 12. September in Dresden übergeben, wie die sächsische Staatskanzlei mitteilte.

Schmid prägte die KI-Bilderkennung

Schmid forscht demnach zu Computer Vision, maschinellem Lernen und Robotik und ist auch bei Google DeepMind tätig. „Frau Schmid hat durch ihre fundamentalen Beiträge zur Echtzeit-Erkennung komplexer Objekte in Bildern und Videos ihr Forschungsfeld nachhaltig geprägt und gehört zu den Wegbereiterinnen und -bereitern der KI-Forschung“, sagte Ursula Staudinger, Rektorin der TU Dresden. Staudinger wird bei der Verleihung die Laudatio halten.

Neue Auszeichnung für Spitzenforschung

Kretschmer gratulierte der Preisträgerin. „Den erstmals vergebenen Preis erhält mit Dr. Cordelia Schmidt eine international hoch anerkannte Spitzenforscherin“, sagte er laut Mitteilung.

Mit dem Archimedes Science Award sollen wissenschaftliche Leistungen mit besonderer Hebelwirkung für die Lösung globaler Herausforderungen geehrt werden. Er wird jährlich im Rahmen der internationalen Wissenschaftskonferenz „Building Bridges“ verliehen.