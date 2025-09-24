Drogen, Geld und Handys: Bei einer Durchsuchung im Süden von Halle stoßen Ermittler auf ein illegales Lager voller Drogen.

Halle - Bei der Durchsuchung einer Wohnung und einer Garage eines 37-Jährigen im Süden von Halle haben Ermittler größere Mengen an illegalen Drogen entdeckt. Die Beamten stellten unter anderem zwei Kilogramm Amphetamin, drei Kilogramm Marihuana, etwa drei Haschisch, mehr als 1000 Ecstasy-Pillen sowie Kokain sicher, wie die Polizei mitteilte.

Zudem wurden Mittel zum Strecken der Drogen, Bargeld und Mobiltelefone gefunden. Der Durchsuchung voraus gingen Ermittlungen der Polizei in Halle. Gegen den 37-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.