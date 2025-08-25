In einer Erfurter Garage stoßen Beamte auf ein Lager mit den aufputschenden Substanzen. Die Ermittlungen, die zu dem Fund führten, laufen auch über eine Spezialgruppe.

Erfurt/Dresden - In einer Garage in Erfurt haben Ermittler größere Mengen an illegalen Drogen entdeckt. Die Beamten stellten insgesamt zehn Kilogramm Methamphetamin und zwei Kilogramm Kokain sicher, wie das Zollfahndungsamt Dresden mitteilte. Ein 34 Jahre alter Mann sei vor Ort festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen.

Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels. Diese dauern weiter an. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Beamten Mitte August auch ein Wohnhaus und eine weitere Garage in Erfurt.

Im Einsatz war die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Thüringen, in der Fachleute des Landeskriminalamts Thüringen und des Zollfahndungsamts Dresden zusammenarbeiten. Die Expertengruppe bekämpft laut Mitteilung thüringenweite und grenzüberschreitende Drogenkriminalität und ermittelt im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität.