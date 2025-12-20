Der FC Bayern muss im letzten Spiel des Jahres in Heidenheim auch auf Vielspieler Joshua Kimmich verzichten. Ein anderer Star kann dafür dabei sein beim Kampf um die Herbstmeisterschaft.

München - Bayern-Trainer Vincent Kompany muss bei DFB-Kapitän Joshua Kimmich zum Jahresende die Notbremse ziehen. „Wir haben so viele Spiele gehabt. Und irgendwann ist dieser Schmerz einfach zu viel“, sagte Kompany zu den Sprunggelenkproblemen, die den 30 Jahre alten Kimmich bereits seit den letzten Länderspielen im November plagen.

Der Mittelfeldspieler wird dem Tabellenführer am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim fehlen. Nicht dabei sind dann auch Kapitän Manuel Neuer (Muskelfaserriss), Konrad Laimer (Gelb-Sperre), Nicolas Jackson (Afrika-Cup), der erkrankte Sacha Boey und der nach seinem Beinbruch noch nicht einsatzfähige Jamal Musiala. Den Bayern reicht im 25. Pflichtspiel der Saison schon ein Punkt, um vorzeitig die Herbstmeisterschaft zu feiern.

„Es geht nicht um Belastungssteuerung. Oder dass wir kein Risiko nehmen wollen“, erklärte Kompany zu Vielspieler Kimmich: „Aber er konnte nicht trainieren diese Woche. Und er hat eigentlich über die Schmerzgrenze seine Spiele gemacht. Im Moment ist es ein bisschen zu viel.“

Nationalmannschafts-Kapitän Kimmich soll aber zu Beginn des WM-Jahres 2026 beim FC Bayern wieder trainieren und spielen können. „Ich glaube, dass er im Januar wieder ganz normal dabei ist“, sagte Kompany. „Aber für dieses Spiel fehlt er.“ Die Bayern pausieren nach Heidenheim bis zum 3. Januar.

Einsatzfähig ist nach einem kleinen Eingriff am Auge zu Wochenbeginn dafür Offensivspieler Michael Olise. „Michael ist okay. Er ist dabei“, sagte Kompany. Auch Offensiv-Kollege Luis Díaz kehrt nach einer Gelb-Sperre zurück. Mit Blick auf die Ausfälle bemerkte Kompany: „Wir haben genügend Jungs, die diese Woche Vollgas trainiert haben.“

„Reaktion zeigen“ und dann ab in den Urlaub

Nach dem 2:2 gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 am vergangenen Sonntag soll es vor dem Weihnachtsurlaub noch einen Sieg geben. „Wir haben das Gefühl, dass wir eine Reaktion zeigen müssen“, sagte Kompany.

Nach vielen Jahren als Spieler und Trainer in England ohne Winterpause freut sich der Belgier auf den kurzen Weihnachtsurlaub. „Es ist super“, sagte er zur Winterpause der Bundesliga: „Für die körperliche und mentale Gesundheit kann ich spüren, wie viel das wert ist.“