Ein Sechsjähriger wird in Garbsen von einem Staffordshire Bullterrier verletzt, das Tier kommt vorerst ins Tierheim. (Symbolbild)

Garbsen - Ein sechs Jahre alter Junge ist in Garbsen bei Hannover von einem Staffordshire Bullterrier gebissen und verletzt worden. Am Samstagvormittag habe der Sechsjährige eine Bissverletzung am Ohr erlitten, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten das Kind ins Krankenhaus. Der Halter des Tieres, ein 32-Jähriger aus Hannover, und der 6-Jährige kannten sich nach Angaben der Polizei und sind sich unterwegs begegnet.

Gegen den 32-Jährigen wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei brachte den Hund ins Tierheim, dort soll er den Angaben zufolge bleiben, bis die Behörden über das weitere Vorgehen entschieden haben. Staffordshire Bullterrier gelten in vielen Bundesländern als Kampfhunde.