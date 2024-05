Meiningen - Ein Kleintransporter ist an einer Abfahrt der A71 über eine Leitplanke geflogen. Der 24 Jahre alter Fahrer kam am Montagmittag an der Anschlussstelle Meiningen Nord in einer Rechtskurve von der Straße ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er fuhr demnach auf die beginnende Leitplanke, die wie eine Sprungschanze wirkte. Der Transporter hob ab, überflog die Leitplanke und landete auf einer Wiese. Der Fahrer verletzte sich leicht und kam in eine Klinik. Der Sachschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt. Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerte sich die Feuerwehr, um das Wrack der Abschleppdienst.