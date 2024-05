Klimaaktivisten demonstrieren in Dresden

Dresden - Klimaaktivisten haben am Donnerstag in Dresden demonstriert. Die Versammlung sei vorab angemeldet worden, die Polizei habe den Einsatz begleitet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Die Versammlung fand nahe dem Hauptbahnhof der Landeshauptstadt statt. Dort wurden laut Veranstaltern und Polizei auch Fahrspuren blockiert. Die Teilnehmenden forderten eigenen Angaben nach den schnellstmöglichen Ausbau von erneuerbaren Energien, Speichern und Netzen. Angaben dazu, wie viele Menschen gekommen waren, machte die Polizei nicht.