Werbung im Portemonnaie: Eine Attraktion aus dem Bundesland Bremen ist ab sofort auf 30 Millionen Euro-Münzen zu sehen.

Bremerhaven - Das Klimahaus Bremerhaven ziert ab sofort viele Millionen Zwei-Euro-Münzen. Das neue Geldstück wurde jetzt offiziell in der Wissens- und Erlebniswelt vorgestellt. „Das Klimahaus ist für die Wissensvermittlung und als Touristenattraktion ein echtes Juwel der Seestadt. Diese Münze macht Menschen auf Bremerhaven neugierig“, sagte Finanzsenator Björn Fecker (Grüne). Die Zwei-Euro-Münze ist Zahlungsmittel im gesamten Euro-Raum.

Auf der Münze zu sehen sind das außergewöhnliche Gebäude und zwei Möwen am Himmel, dazu der Schriftzug Bremen und die Jahreszahl 2026. Der Künstler Bodo Broschat aus Berlin hat die Bildseite gestaltet, wie die Bundesbank mitteilte. Demnach verdeutlichen der schiffsartige Eindruck der Architektur, die Möwen und die Andeutung des Hafens, dass der Zweistädtestaat Bremen ein Wissenschaftsstandort am Meer ist.

30 Millionen Stück produziert

Für den Umlauf werden laut Bundesbank 30 Millionen Stück produziert. Anlass dieser Würdigung ist der turnusgemäße Wechsel der Präsidentschaft im Bundesrat und die damit verbundene Ausgabe einer besonderen Gedenkmünze. Das Bundesland Bremen hat seit November 2025 den Vorsitz und hatte daher das Vorschlagsrecht für ein Münzenmotiv.

Das Klimahaus ist eine der erfolgreichsten touristischen Einrichtungen im kleinsten Bundesland. Es bietet die Möglichkeit, eine Reise entlang des achten Längengrads zu machen – durch verschiedene Klimazonen. Ziel der Wissens- und Erlebniswelt ist, Menschen für das Thema Klima zu interessieren.