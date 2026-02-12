Neue Karrierepläne? Klingbeil möchte in Serie wie „Die Discounter“ mitspielen
Auf dem Produzententag der Filmbranche in Berlin wird der Vizekanzler nach seinem Lieblingsfilm gefragt. Seine Antwort gibt Aufschluss in zweierlei Hinsicht.
Berlin - Vizekanzler Lars Klingbeil ist nach eigenen Worten großer Serienfan – und könnte sich auch selbst eine Rolle vorstellen. „Ich bin mal gefragt worden, in welcher Serie ich gerne mitspielen würde“, sagte der Finanzminister vor Filmschaffenden in Berlin. Die Antwort: „Die Discounter“, eine Impro-Comedy-Serie über einen Supermarkt in Hamburg.
Für den SPD-Politiker ist klar: „Ich würde so gerne einmal da an der Supermarkt-Kasse stehen.“ Er habe gehört, es gebe keine Fortsetzung der in vier Staffeln ausgestrahlten Amazon-Produktion. „Aber wenn irgendwas Ähnliches, denkt an mich, ja?“
Beim Produzententag zu Beginn der Berlinale war er nach seinem Lieblingsfilm gefragt worden, aber Klingbeil sagte: „Ich bin ein totaler Seriengucker.“ Angefangen hat es nach seinen Worten mit US-amerikanischen Polit- und Actionserien: „Ich glaube, die Serien, die mich am meisten geprägt haben, waren "Westwing" und dann irgendwann auch "24". Das waren so meine Anfänge mit Serien, wo ich mal dachte: 'Eine gucke ich noch', und dann war es die ganze Nacht.“ Zuletzt war es unter anderem die Thrillerserie „Liebes Kind“, die er „unfassbar gut“ fand.