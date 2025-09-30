Lars-Christian Koch hat sich in der Berliner Museumsszene einen Namen gemacht. Nun wechselt er nach Dresden und übernimmt neue Aufgaben.

Berlin - Lars-Christian Koch wird neuer Direktor der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen (SES) der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Das teilten das Sächsische Kulturministerium und die SKD gemeinsam mit.

Das Sächsische Kabinett hat die Berufung bestätigt. Koch tritt sein Amt am 1. Oktober an und folgt auf Léontine Meijer-van Mensch, die zum Oktober 2024 als Gründungsdirektorin des neuen Stadtmuseums nach Rotterdam wechselte.

Koch hat das Ethnologische Museum in Berlin geleitet

Bisher war Koch Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst im Berliner Humboldt Forum (Stiftung Preußischer Kulturbesitz). Er ist außerdem Honorarprofessor an der Universität der Künste Berlin und Honorarprofessor an der Humboldt Universität Berlin sowie außerplanmäßiger Professor für Musikethnologie an der Universität Köln.

„Mit Lars-Christian Koch gewinnen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden einen herausragend erfahrenen Ethnologen und Museumsleiter“, sagte der Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Bernd Ebert. „Gerade in Zeiten intensiver Diskussionen um die Rolle und Zukunft von Völkerkundemuseen ist seine souveräne Führung eine große Bereicherung.“