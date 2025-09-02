Ein Pkw-Fahrer auf der Gegenspur und ein missglücktes Ausweichmanöver sorgen für Chaos. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder.

Warum der 87-Jährige in den Gegenverkehr geriet, ist bisher nicht bekannt. (Symbolfoto)

Hildburghausen - Ein Autofahrer ist im Landkreis Hildburghausen in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall mit fünf Verletzten verursacht. Sein Kleinwagen prallte am Dienstagabend zwischen Bedheim und Simmershausen gegen ein Fahrzeug, an dem ein Getränke-Verkaufsstand hing, wie ein Polizeisprecher sagte. Das habe eine Kettenreaktion ausgelöst: Der sei ins Schleudern geraten und mit einem weiteren Auto zusammengestoßen.

Der Fahrer des Pick-ups mit dem angehängten Jahrmarkt-Verkaufsstand hatte den Angaben zufolge erfolglos versucht, dem 87-jährigen Kleinwagenfahrer auszuweichen. Warum der Senior in den Gegenverkehr geriet, sei noch unklar, so die Polizei.

An den beiden Autos entstand jeweils Totalschaden. Der Verkaufsstand wurde stark beschädigt. Unter den Verletzten sind zwei Kinder, die leicht verletzt wurden.