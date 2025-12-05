Noch vier Spiele bestreitet der FC Bayern vor Weihnachten. Los geht es in Stuttgart. Ein großes Comeback ist 2025 auch noch geplant, ein zweites dann im WM-Jahr 2026.

München - Bayern-Trainer Vincent Kompany hat seinen Comeback-Plan mit Alphonso Davies im Jahresendspurt skizziert. Der kanadische Fußball-Nationalspieler soll nach seinem Kreuzbandriss noch vor Weihnachten wieder zum Einsatz kommen - und zwar im kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am 14. Dezember. Bei Nationalspieler Jamal Musiala ist ein erster Einsatz nach seinem Beinbruch dagegen erst im neuen Jahr geplant.

„Wir haben im Kopf, dass Phonzie gegen Mainz erstmals Einsatzminuten bekommen kann“, sagte Kompany vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart: „Es bringt nichts, wenn wir extra pushen.“

Der 25-jährige Davies hatte sich im vergangenen März bei einem Länderspiel für Kanada gegen die USA das Kreuzband im rechten Knie gerissen. „Ich glaube, dass er ganz stark zurückkommt aus der Verletzung“, sagte Kompany.

Kompany: 2026 kann Musialas Jahr werden

Bei Offensivspieler Musiala sprach der Bayern-Coach am Freitag davon, dass dieser wohl noch vor Weihnachten wieder mit der Mannschaft trainieren könne. „Dann kann 2026 sein Jahr werden“, sagte Kompany mit Blick auf das WM-Jahr.

Der 22 Jahre alte Musiala hatte sich bei der Club-WM im Sommer in den USA beim Viertelfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Er musste wie Davies operiert werden.

Sportdirektor Christoph Freund sprach von „drei Winter-Neuzugängen“, die den aktuell „dünneren Kader“ des Bundesliga-Tabellenführers im neuen Jahr noch stärker machen würden. Der Österreicher meinte dabei neben Davies und Musiala den Japaner Hiroki Ito. Der ehemalige Stuttgarter sammelt nach einem weiteren Mittelfußbruch aktuell bereits wieder einige Einsatzminuten.

„Stuttgart auswärts schwieriges Spiel“

Nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale will Kompany im Jahresendspurt nicht lockerlassen. Für die verbleibenden vier Pflichtspiele nannte er vier Siege als Wunsch. „Das ist für mich noch ein ganz großer Fokus. Wir haben 2025 tolle Momente erlebt und wollen das jetzt durchziehen“, sagte der Belgier.

Nur rund 41 Stunden nach dem erfolgreichen Pokal-Kraftakt bei Union Berlin (3:2) dürfte Kompany in Stuttgart beim Personal etwas rotieren. Ausfallen wird der in Berlin angeschlagene Nationalspieler Aleksandar Pavlovic. „Es könnte sein, dass er in den nächsten Tagen schon wieder trainiert“, sagte Kompany. „Stuttgart ist gerade auswärts ein sehr schwieriges Spiel.“