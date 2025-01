Er ging wohl von einem Notfall aus: Ein Mann ruft am späten Abend die Polizei wegen eines verdächtigen Rucksacks. Grund für seine Furcht: eine gelbe Frucht.

Komplettsperrung am Westhafen wegen Bananen im Rucksack

Mehr als eineinhalb Stunden war die Pulitzbrücke am Westhafen komplett gesperrt. Grund dafür waren Bananen. (Symbolbild)

Berlin - Ein besorgter Mann hat wegen eines verdächtigen Rucksacks mit Bananen für ein Großaufgebot der Polizei am Westhafen gesorgt. Er habe am Montagabend einen anderen Mann auf dessen Rucksack fallen sehen, wie ein Sprecher der Polizei schilderte. Durch den Sturz auf das Gepäckstück sei eine zerquetsche Banane herausgequollen, die der aufmerksame Mitbürger für Knete an einer möglichen Bombe hielt. Ein klingelnder Wecker im Beutel hatte zudem seine Aufmerksamkeit erregt.

Ein aus dem Rucksack herausguckendes Kabel beunruhigte den Mann schließlich so sehr, dass er die Polizei alarmierte. Diese sperrte die Pulitzbrücke zwischen Moabit und Wedding für mehr als eineinhalb Stunden. Auch die Bundespolizei rückte an, um den Inhalt des verdächtigen Gepäckstückes zu überprüfen. Wer eine Situation selbst nicht einschätzen könne, solle im Zweifelsfall lieber den Notruf wählen, teilte ein Sprecher später mit.