Hanns Eisler wurde 1898 in Leipzig geboren. Mit dem Stipendium soll an den Komponisten erinnert werden. Ab Mittwoch kann sich dafür beworben werden.

Blick auf das Haus, in dem der Komponist Hans Eisler im Jahr 1898 geboren wurde.

Leipzig - Komponistinnen und Komponisten aus aller Welt können sich von 1. Mai bis 1. Juli für das internationale Hanns-Eisler-Stipendium der Stadt Leipzig bewerben. Der Stipendiat kann im Jahr 2025 fünf Monate in der Geburtswohnung von Hanns Eisler wohnen und sich dort einem zuvor konzipierten Arbeitsvorhaben widmen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Außerdem erhalten sie eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 1200 Euro pro Monat für den Zeitraum des Aufenthaltes. Die Komposition wird bei der Konzertreihe „Musica Nova“ im Gewandhaus uraufgeführt. Für Bewerbungen besteht keine Altersbegrenzung, über die Vergabe entscheidet Mitte August eine Auswahljury.

Hanns Eisler wurde 1898 in Leipzig geboren, lebte jedoch nur zwei Monate in der Messestadt. Er starb 1962 in Berlin und verfasste die DDR-Nationalhymne. Der Leipziger Verein Eisler-Haus hatte sich 2016 für die Sanierung des Geburtshauses stark gemacht. Im Frühjahr 2019 zog der erste Stipendiat aus Schottland ein.