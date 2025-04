Viele Menschen trauern auch in Berlin um Papst Franziskus. In der Sankt Hedwigs-Kathedrale können sie sich nun in ein Kondolenzbuch eintragen.

In der Sankt Hedwigs-Kathedrale wir an den gestorbenen Papst Franziskus erinnert.

Berlin - Nach dem Tod von Papst Franziskus liegt nun ein Kondolenzbuch in der Sankt Hedwigs-Kathedrale am Berliner Bebelplatz aus. Gläubige wie auch alle anderen Menschen können sich dort eintragen und ihre persönliche Anteilnahme ausdrücken, wie das Erzbistum Berlin mitteilte. Als erste trugen sich Berlins Erzbischof Heiner Koch und weitere Bistumsvertreter in das Kondolenzbuch ein.

Papst Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. In der diplomatischen Vertretung des Heiligen Stuhls in Berlin, der Apostolischen Nuntiatur, soll an diesem Freitag ein Kondolenzbuch eröffnet werden, wie eine Sprecherin gestern sagte.