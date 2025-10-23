Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus. Besonders betroffen sind derzeit Kraniche. Tote Exemplare wurden im besonders geschützten Dröming geborgen.

Oebisfelder/Haldensleben - Nach Vogelgrippe-Fällen in den Landkreisen Mansfeld-Südharz und Stendal meldet auch der Landkreis Börde einen Verdacht auf das Virus. Im Unesco-Biosphärenreservat Drömling seien zu Beginn dieser Woche gehäuft verendete Kraniche gefunden worden, teilte der Landkreis mit. Die Tiere wurden geborgen und sollen nun untersucht werden. „Es besteht der amtliche Verdacht, dass die Tiere an der Vogelgrippe, der Aviären Influenza, verendet sind.“ Sobald die Untersuchungsergebnisse vorlägen, werde eine Allgemeinverfügung mit verbindlichen Verhaltensregeln erlassen.

Das Amt für Gesundheit und Verbraucherschutz des Landkreises Börde rufe Halter von Geflügel dazu auf, ihre Biosicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und konsequent einzuhalten. Wenn Tiere Krankheitsanzeichen wie Atemnot, Niesen oder Teilnahmslosigkeit aufweisen oder es vermehrte Todesfälle im Tierbestand gibt, solle das Amt umgehend informiert werden.

Erst am Vortag hatte der Landkreis Mansfeld-Südharz gemeldet, dass nach dem Ausbruch der Vogelgrippe bei Kranichen am Stausee Kelbra auf sachsen-anhaltischer Seite schon rund 500 verendete Vögel gefunden wurden. Es sei davon auszugehen, dass wegen der Vogelzug-Saison und der Kranich-Rast am Stausee die Zahl in den kommenden Tagen weiter ansteigen wird. Auch im Landkreis Stendal im Norden des Bundeslandes wurde das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen.

Die Geflügelpest ist eine Infektionskrankheit. Umgangssprachlich wird sie auch Vogelgrippe genannt. Sie ist hochansteckend und bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufend.