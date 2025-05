Einer Umfrage der AOK unter ihren Versicherten zufolge liegt die durchschnittliche Gesamtzufriedenheit mit den Kliniken in Niedersachsen bei 84 Prozent. (Symbolbild)

Hannover - Die Krankenkasse AOK sieht einer Umfrage unter ihren Versicherten zufolge eine hohe Wertschätzung für die Krankenhäuser in Niedersachsen. Die durchschnittliche Gesamtzufriedenheit mit den Kliniken im Land liege demnach bei 84 Prozent, teilte die Krankenkasse mit. „Angesichts der schwierigen Situation der Kliniken drückt dies eine hohe Wertschätzung aus“, sagte AOK-Vorstandsvorsitzender Jürgen Peter. Die Einschätzung der Befragten könne ebenso wie das Leistungsangebot ein Entscheidungsfaktor für eine bestimmte Klinik sein.

Das Gesamtergebnis ist ein Durchschnittswert aus Teilergebnissen zu mehreren Fragen. Etwa wollte die Krankenkasse von ihren Versicherten wissen, wie sie die Betreuung, die Verpflegung und die Sauberkeit in den Kliniken bewerten.

Wie Ausstattung und Verpflegung bewertet werden

Demnach zeigten sich 9 von 10 Befragten mit Betreuung und Umgang durch die Pflegekräfte zufrieden. 82 Prozent der Patienten sagten, sie würden die Klinik, in der sie behandelt wurden, an Familie oder Freunde weiterempfehlen. Ein ebenso hoher Anteil (82 Prozent) gab an, mit ihrem Krankenhauszimmer zufrieden gewesen zu sein. Die Ausstattung des Krankenhauses bewertete etwa Zweidrittel der Befragten (76 Prozent) als modern und zeitgemäß. Auch mit der Verpflegung waren 76 Prozent der Versicherten zufrieden.

Mit einem gesonderten Fragebogen wurde der Krankenkasse zufolge auch die Patientenzufriedenheit in Geburtskliniken erhoben. „Hier liegt die Zufriedenheit mit der Versorgungsqualität bei 81 Prozent“, teilte die AOK mit.

Wo die Daten abrufbar sind

An der fortlaufenden Befragung nahmen nach AOK-Angaben seit dem Beginn im Sommer 2023 niedersachsenweit fast 40.000 Versicherte teil. Den Patienten wurde zwei bis zehn Wochen nach einem Krankenhausaufenthalt der Fragebogen mit rund 40 Fragen per Brief oder E-Mail zugeschickt. Die Ergebnisse sind im sogenannten AOK-Gesundheitsnavigator im Internet abrufbar. Laut AOK liegen Ergebnisse für 112 Krankenhäuser vor.

Die AOK ist nach eigenen Angaben die größte Krankenversicherung in Niedersachsen. Sie hat mehr als drei Millionen Versicherte.